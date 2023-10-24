Жители Новосибирской области первыми в стране получили возможность отдохнуть в Мьянме

Новосибирскую область и Республику Союз Мьянма связало регулярное воздушное сообщение, благодаря чему у жителей региона и туроператоров появилась уникальная возможность первыми открыть для путешествий эту загадочную страну.
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