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Жители Новосибирской области первыми в стране получили возможность отдохнуть в Мьянме

Жители Новосибирской области первыми в стране получили возможность отдохнуть в Мьянме

Новосибирскую область и Республику Союз Мьянма связало регулярное воздушное сообщение, благодаря чему у жителей региона и туроператоров появилась уникальная возможность первыми открыть для путешествий эту загадочную страну.

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