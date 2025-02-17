Захарова: шутка Лаврова про Гренландию была адресована лидерам ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала адресатов шутки Сергея Лаврова о Дании и Гренландии, прозвучавшей в ответ на вопрос американского журналиста CNN о потенциальных территориальных уступках России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии