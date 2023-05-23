Китай забирает себе Центральную Азию

18 и 19 мая произошло эпохальное для многих (в том числе и для нас) событие - саммит государств Центральной Азии, которые теперь называются С5 - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.
Популярные статьи
- Украинский военнослужащий: Бахмут пал, не поминайте лихом
- Саудовский принц поприветствовал на саммите ЛАГ президента Сирии и заявил, что арабский мир больше не позволит погрузить себя в войны, усобицы
- Самая длительная серия ударов с начала СВО продолжилась: ночью поражены объекты в Николаеве, Днепропетровске и Одесской области
Свежие комментарии