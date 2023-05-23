Военное обозрение

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Китай забирает себе Центральную Азию

Китай забирает себе Центральную Азию

18 и 19 мая произошло эпохальное для многих (в том числе и для нас) событие - саммит государств Центральной Азии, которые теперь называются С5 - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

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