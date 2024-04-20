В России началась чеканка медных денег В XVII веке Российское государство еще не имело собственных золотых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти материалы ввозились из-за границы.
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В России началась чеканка медных денег В XVII веке Российское государство еще не имело собственных золотых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти материалы ввозились из-за границы.
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