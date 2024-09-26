Валерий Гергиев откроет новый концертный зал во Владикавказе

В рамках фестиваля «Мариинский — Владикавказ» 26 и 27 сентября во Владикавказе пройдет VI Международный Кавказский фестиваль «Мариинский — Владикавказ», который завершится торжественным открытием нового Культурного Центра.
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