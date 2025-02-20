БлокнотРУ Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился сегодня в Анкаре с просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мне срочно нужен новый хозяин»: Зеленский умоляет Эрдогана о помощи – станет ли Украина турецким вассалом
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Хитрый текст, как всегда с "вложением". - Распространяя ложные сообщения о передаче Турцией кассетных бомб Киеву, Запад стремится очернить Анкару и президента страны Р. Т. (объяснил профессор университета Малтепе (Стамбул) Хасан). А что печали в российских СМИ? - Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США. Думающий поймёт зачем делают такие "вбросы".
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6 час.
Мурзик
Зеле даже обрезание делать не придётся, он уже.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Эрдоган "хитрый лис", он не Макрон и не Шольц, не премьер Англии. Публично не заявляет никаких "инициатив" по участию своих ВС в "миротворческих операциях" на Украине. А "поговорить" - всегда пожалуйста, приезжайте. В мировых СМИ что-то напечатают чтобы не забывали о нём.
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6 час.
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