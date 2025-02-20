Игорь Кузнецов Хитрый текст, как всегда с "вложением". - Распространяя ложные сообщения о передаче Турцией кассетных бомб Киеву, Запад стремится очернить Анкару и президента страны Р. Т. (объяснил профессор университета Малтепе (Стамбул) Хасан). А что печали в российских СМИ? - Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США. Думающий поймёт зачем делают такие "вбросы".

Мурзик Зеле даже обрезание делать не придётся, он уже.