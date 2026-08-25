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Народные промыслы России получают второе дыхание

Народные промыслы России получают второе дыхание

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко У народных промыслов в России появляется второе дыхание. Об этом и дальнейшем развитии традиционных ремесел страны 25 августа говорят в более чем подходящей обстановке – заседание комиссии Госсовета по культуре проходит во Всероссийском музее декоративного искусства.

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