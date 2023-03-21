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Врач Филёва: Сухость кожи связана с дефицитом витаминов A, B2, B3, B6, C, E или патологиями эндокринной системы

В беседе с RT врач Александра Филёва рассказала о проблеме сухости кожи. По словам врача, есть две основные причины аномальной сухости кожи, которая встречается в любом возрасте.

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