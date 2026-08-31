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Ученые изобрели гель, создающий нейроны взамен утраченных при болезни Альцгеймера

Ученые изобрели гель, создающий нейроны взамен утраченных при болезни Альцгеймера

Ученые нашли способ превратить клетки мозга в нервные клетки. Создатели геля надеются, что в будущем это поможет пациентам с болезнью Альцгеймера восстановить утраченные навыки.

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