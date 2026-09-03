Путин считает рождаемость одним из самых главных вызовов для России

По словам президента, в России относятся к низкому уровню рождаемости как к угрозе нацбезопасности. Путин пообещал, что власти будут делать все, чтобы этот рейтинг был выше Рождаемость является одним из самых главных вызовов для России.
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