Квест от «Движения первых» пройдет в семейном центре на Карельском бульваре

В субботу, 4 мая, детский совет севера местного отделения «Движение первых» в САО на базе Центра «Гермес» пригашает всех желающих на очень увлекательный, в меру запутанный и абсолютно непредсказуемый квест по любимой сказке «Удивительный волшебник из страны Оз».
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