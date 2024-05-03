Квест от «Движения первых» пройдет в семейном центре на Карельском бульваре

В субботу, 4 мая, детский совет севера местного отделения «Движение первых» в САО на базе Центра «Гермес» пригашает всех желающих на очень увлекательный, в меру запутанный и абсолютно непредсказуемый квест по любимой сказке «Удивительный волшебник из страны Оз».