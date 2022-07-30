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Лапорта об интересе к Роналду: «Мы хотели Левандовского. Тема с Криштиану – часть «маленькой истории» футбола»

Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к Криштиану Роналду. Сообщалось, что агент игрока Жорже Мендеш предложил его слуги каталонскому клубу.

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