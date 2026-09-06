«Зима близко»: Украине не хватает $4,5 млрд для подготовки к холодам

Украина входит в отопительный сезон с критическим недофинансированием: на подготовку к зиме из необходимых $6,2 млрд потрачено лишь около $1,7 млрд, то есть примерно четверть от запланированного объема.
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