Страна и люди
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Страна и люди

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На Запорожской АЭС восстановили внешнее питание после повреждения линии

На Запорожской АЭС восстановили внешнее питание после повреждения линии

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили внешнее энергоснабжение по высоковольтной линии «Ферросплавная-1».

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