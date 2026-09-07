На Запорожской АЭС восстановили внешнее питание после повреждения линии

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили внешнее энергоснабжение по высоковольтной линии «Ферросплавная-1».
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