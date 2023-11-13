Специалисты Минздрава оценили состояние здоровье эвакуированных из Газы россиян

Врачи ФЦМК Минздрава РФ провели медицинский осмотр 70 граждан России, которые ранее были эвакуированы из сектора Газа, они в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир-Москва, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
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