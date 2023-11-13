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Специалисты Минздрава оценили состояние здоровье эвакуированных из Газы россиян

Специалисты Минздрава оценили состояние здоровье эвакуированных из Газы россиян

Врачи ФЦМК Минздрава РФ провели медицинский осмотр 70 граждан России, которые ранее были эвакуированы из сектора Газа, они в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир-Москва, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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