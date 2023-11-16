Человек отправляет свою ДНК на Луну, чтобы ее клонировали инопланетяне

Недавно 86-летний американец нанял специальную компанию для доставки его ДНК на Луну. У этого человека была весьма необычная мечта: быть клонированным инопланетянами, чтобы его клон оказался в межгалактическом зоопарке как представитель человеческого рода.
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