Десять лет перевороту. Можете повторить?

Десять лет назад граждане Украины протестовали против, как им казалось, ненавистной власти. И эти протесты, начавшись, как мирные акции, очень скоро перешли в форму террора, когда так называемые «мирные» протестующие стали избивать, а потом убивать сотрудников милиции, поджигать офисы, громить административные учреждения.