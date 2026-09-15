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Царьград

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Семейную ипотеку под 6% продлят до октября: успейте оформить

Семейную ипотеку под 6% продлят до октября: успейте оформить

Оформить жилищный кредит по действующим правилам заемщики успеют до обозначенной даты. В то же время разрабатываемая реформа предполагает, что размер ставки будет зависеть от числа детей в семье, а сама льгота перестанет действовать по истечении 15 лет.

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