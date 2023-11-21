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Царьград

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Обнаружена причина головных болей от красного вина

Обнаружена причина головных болей от красного вина

Всему виной фенольные флавоноиды.Обнаружена причина головных болей от красного вина, по данным ученых Центра головной боли Калифорнийского университета в Сан-Франциско всему виной фенольные флавоноиды, сообщает The Guardian.

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