Всему виной фенольные флавоноиды.Обнаружена причина головных болей от красного вина, по данным ученых Центра головной боли Калифорнийского университета в Сан-Франциско всему виной фенольные флавоноиды, сообщает The Guardian.
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