Quote Of The Day By Gary Oldman: 'There's No Handbook For Parenting, You Walk A Very Fine Line As A Parent Because You Are Civilizing These Raw Things...'

Slow Horses star Gary Oldman shares his strategy for addressing the chaos of parenthood.Slow Horses star Gary Oldman shares his strategy for addressing the chaos of parenthood.
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