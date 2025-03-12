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Царьград

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Что там в Курщине? "Всё катастрофично". Правда из окопа. Зря Зеленский врал

Что там в Курщине? "Всё катастрофично". Правда из окопа. Зря Зеленский врал

И.о. президента Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Курской области под контролем. По его словам, Россия усиливает напряжённость на этом направлении "перед дипломатическим процессом".

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