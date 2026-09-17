Карапетян: Пашинян осознал угрозу «Западного Азербайджана»

Бизнесмен Самвел Карапетян, возглавляющий политическую силу «Сильная Армения», прокомментировал высказывание премьер-министра Никола Пашиняна о рисках, связанных с азербайджанской риторикой.
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