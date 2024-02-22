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Новости Apple: Несколько моделей устройств больше не получат поддержку обновлений ПО

Новости Apple: Несколько моделей устройств больше не получат поддержку обновлений ПО

Начиная с осени 2023 года, многие модели iPhone, iPad и Mac перестанут получать обновления программного обеспеченияНа этой неделе на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) компания представила множество новых функций, однако не все устройства iPhone, iPad и Mac получат обновления этого года.

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