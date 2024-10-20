Экономист Дайнеко отметила пользу налоговых нововведений для вкладчиков

В 2025 году в России вступит в силу закон о прогрессивной шкале налогообложения. Однако изменения окажутся полезными для вкладчиков, которые получают процентный доход, отметила в интервью радио Sputnik экономист Ольга Дайнеко.
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