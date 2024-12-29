Bloomberg: Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит энергопоставки

Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии в эту страну. Об этом 29 декабря сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление высокопоставленного польского чиновника.
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