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Bloomberg: Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит энергопоставки

Bloomberg: Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит энергопоставки

Польша готова помочь Украине, если Словакия прекратит поставки электроэнергии в эту страну. Об этом 29 декабря сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление высокопоставленного польского чиновника.

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