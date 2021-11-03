Комсомольская правда

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На Украине снова заявили о своей «победе» в случае «войны с Россией»

В Киеве снова завили, что в случае «войны с Россией» победит Незалежная. Такую точку зрения изложил в своей статье для издания «Главред» генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ Игорь Романенко.

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