На Украине снова заявили о своей «победе» в случае «войны с Россией»

В Киеве снова завили, что в случае «войны с Россией» победит Незалежная. Такую точку зрения изложил в своей статье для издания «Главред» генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ Игорь Романенко.