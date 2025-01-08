Дубинский предлагает Зеленскому уйти в отставку для мира на Украине

Александр Дубинский призывает Владимира Зеленского покинуть пост для достижения мира на Украине. Депутат Верховной рады считает, что нынешний курс не ведет к результатам и предлагает сменить стратегию для урегулирования конфликта.
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