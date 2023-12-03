МО: восемь бойцов ВСУ сдались в плен на краснолиманском направлении

Военные ЦВО взяли в плен восемь бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, отметив, что в ходе боя противник потерял 100 человек.
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