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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

МО: восемь бойцов ВСУ сдались в плен на краснолиманском направлении

Военные ЦВО взяли в плен восемь бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, отметив, что в ходе боя противник потерял 100 человек.

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