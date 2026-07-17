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Reuters: Иран обратился к хуситам с просьбой перекрыть Баб-эль-Мандбеский пролив

Reuters: Иран обратился к хуситам с просьбой перекрыть Баб-эль-Мандбеский пролив

YAHYA ARHAB/EPA/TASS Ответ Ирана на морские захваты судов может парализовать всю мировую торговлю. По данным агентства Reuters, иранские власти обратились к йеменским хуситам с просьбой перекрыть вторую важнейшую торговую артерию мира, Баб-эль-Мандбеский пролив.

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