Reuters: Иран обратился к хуситам с просьбой перекрыть Баб-эль-Мандбеский пролив

YAHYA ARHAB/EPA/TASS Ответ Ирана на морские захваты судов может парализовать всю мировую торговлю. По данным агентства Reuters, иранские власти обратились к йеменским хуситам с просьбой перекрыть вторую важнейшую торговую артерию мира, Баб-эль-Мандбеский пролив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии