Пелагея и Хабенский выступят в Большом Болдине 6 июня

Сегодня отмечается 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. В честь праздника в нижегородском Большом Болдине, где у поэта было имение, состоится концерт, который будет транслировать "Россия 1".
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