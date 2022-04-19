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У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал всего 2 победы в 7 последних матчах в рамках АПЛ. Команда тренера Ральфа Рангника крупно проиграла «Ливерпулю» (0:4) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

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