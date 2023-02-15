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ЕС готовит санкции против ФНБ и ещё трёх банков РФ

ЕС готовит санкции против ФНБ и ещё трёх банков РФ

Под ограничения могут попасть Альфа-банк, Росбанка, «Тинькофф банк» и ФНБ. фото: unsplash.com/@alexandrelalmd Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния.

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