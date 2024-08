Тень «Риддика», социальный стелс и сложные загадки: MachineGames рассказала, как бу...

Тень «Риддика», социальный стелс и сложные загадки: MachineGames рассказала, как будет играться Indiana Jones and the Great CircleДизайн-директор MachineGames Йенс Андерссон (Jens Andersson) в разговоре с PC Gamer на прошедшей выставке gamescom 2024 рассказал, чего ждать от геймплея приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle.