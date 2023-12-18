Власти одобрили порог в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Мера поспособствует снижению оттока капитала из страны, считают в Минфине Российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, вводящие ограничение в размере 100 тысяч рублей на разовый перевод без открытия банковского счета.