Визит Эрдогана в Киргизию и цель относительно сильного тюркского мира

Визит президента Турции в Киргизию — очередной шаг по усилению тюркского мира, пишет Sabah. На саммите Организации тюркских народов лидеры стран обсудят совместные шаги для укрепления единства и борьбы с возникающими вызовами.
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