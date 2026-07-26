Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Таджики пусть кайфуют, а русский пусть воюет»: проживающий в Москве мигрант поделился мнением в соцсетях

«Таджики пусть кайфуют, а русский пусть воюет»: проживающий в Москве мигрант поделился мнением в соцсетях

Изображение сгенерировано нейросетью На фоне беспрецедентной статистики по совершению преступлений мигрантами в России их бесцеремонность просто зашкаливает.

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Комментарии
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ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
когда же откайфуют на родину дикари и утырки
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1 м.
Эльвира Величутина
Трепаться они умеют .....до первого задержания. 😀
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1 м.
Сергей Ульмасов
Зачем этот био-мусор в нашей стране, они ненавидят нас, навязывают свои порядки, пора их выгонять даже за косой взгляд
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1 м.