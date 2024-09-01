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Ростислав Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас

Ростислав Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас

© Нина Зотина 3K прочтений Сегодня До конца года у нас есть все шансы покончить с Украиной, потому что на линию Покровск-Курахово мы уже почти вышли и обвал южного фланга украинского фронта начался.

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