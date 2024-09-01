© Нина Зотина 3K прочтений Сегодня До конца года у нас есть все шансы покончить с Украиной, потому что на линию Покровск-Курахово мы уже почти вышли и обвал южного фланга украинского фронта начался.
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