Европа мчится к катастрофе. Курс на вражду с Россией взрывает ее изнутри: скоро развязка

© AP Photo / Mindaugas Kulbis El País | Испания Милитаризация Европы под лживым предлогом "российской угрозы" ударит по благосостоянию граждан и еще больше усилит позиции правых евроскептиков, которые и так находятся на подъеме, пишет El País.
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