Пережившая казнь Криста Пайк поздно получила помощь медиков из-за неразберихи

РЕН ТВ Медицинские службы с существенным опозданием оказали помощь заключенной Кристе Пайк в штате Теннесси, которая выжила после проведения двух процедур введения смертельной инъекции.
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