Ланс Стролл: «В этом сезоне было много случаев невезения, много упущенных возможностей»

Пилот «Астон Мартин» за прошедший чемпионат заработал 74 очка и занял 10-е место в общем зачете. В то же время его напарник Фернандо Алонсо, закончил сезон на 4-й позиции, заработав 206 очков и 8 раз попав на подиум.