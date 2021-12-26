ЦСКА сыграет с минским «Динамо» в ретроформе 1980-х

ЦСКА проведет сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» в ретроформе. «На матч с минским «Динамо» игроки ЦСКА выйдут в ретроформе, приуроченной к юбилею армейского клуба! Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца 1980-х годов», – говорится в сообщении пресс-службы.
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