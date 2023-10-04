В Москве ожидаются дожди с мокрым снегом в начале следующей недели

Температура на базовой метеостанции ВДНХ в ночь на среду не опускалась ниже 12,9 градуса.<strong>Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 57 лет, однако с четверга в столице начнется «заток первой порции арктического холода», <a href="https://t.