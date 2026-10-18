Накануне выступлений знаменитый бард провёл большую пресс-конференцию, на которой рассказал о подарках от поклонников, конкуренции с ИИ и кумирах Как отметили день рождения? Что подарили питерские поклонники? – У меня был концерт.
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