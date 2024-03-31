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Растоптали память жертв теракта: в Петербурге веселились на светском мероприятии в день всероссийского траура

Растоптали память жертв теракта: в Петербурге веселились на светском мероприятии в день всероссийского траура

Растоптали память жертв теракта: в Петербурге веселились на светском мероприятии в день всероссийского траура Татьяна СергееваСамые успешные россияне, элита высшего менеджмента, воротилы рынка недвижимости и руководители высшего звена, сотворили такое, что «голая вечеринка» показалась детским утренником.

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