Растоптали память жертв теракта: в Петербурге веселились на светском мероприятии в день всероссийского траура Татьяна СергееваСамые успешные россияне, элита высшего менеджмента, воротилы рынка недвижимости и руководители высшего звена, сотворили такое, что «голая вечеринка» показалась детским утренником.