Вот это кино: россияне заплатят около 1 млрд рублей за экранизацию «Мастера и Маргариты»

Бюджет новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина с Евгением Цыгановым в главной роли составил более 1,2 млрд рублей, сообщил продюсер фильма Игорь Толстунов.
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