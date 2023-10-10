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Вот это кино: россияне заплатят около 1 млрд рублей за экранизацию «Мастера и Маргариты»

Вот это кино: россияне заплатят около 1 млрд рублей за экранизацию «Мастера и Маргариты»

Бюджет новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина с Евгением Цыгановым в главной роли составил более 1,2 млрд рублей, сообщил продюсер фильма Игорь Толстунов.

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