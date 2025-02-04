Китай вводит пошлины на нефть, уголь, СПГ и сельхозтехнику из Штатов

В соответствии с информацией, опубликованной комитетом по тарифам и классификации при Государственном совете Китайской Народной Республики, с 10 февраля вводятся дополнительные таможенные сборы в размере 15% на импорт угля и сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов Америки.