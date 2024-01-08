Долгожданное потепление: Петербург «оттает» до 0 градусов

В ближайшие дни будет идти снег. Долгожданное потепление наконец добралось до Петербурга. Температура воздуха стремится к 0 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём telegram-канале.
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