МВД возбудило дело после поджога релейного шкафа двумя подростками в Подмосковье

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили о возбуждении уголовног дела по факту поджога релейного шкафа двумя подростками за финансовое вознаграждение от неизвестного.
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