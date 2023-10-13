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ВСКО и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

ВСКО и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. В штабе Всероссийского казачьего общества состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Всероссийским казачьим обществом и Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

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